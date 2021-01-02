Спрогнозированы функции, которые появятся в смартфонах 2021 года

Так, по словам специалиста, в этом году производители смартфонов начнут увеличивать скорость процессоров и время автономной работы в устройствах. Кроме того, они также займутся разработкой беспроводных зарядок, совершенствованием функционирования дисплеев и оснащением устройств новым функционалом.

”Говорить о будущем весьма затруднительно, особенно учитывая текущую развитие событий с пандемией, однако скорее всего, в 2021 году превалировать будет внедрение беспроводной зарядки у всех крупнейших игроков рынка – компании будут потихоньку отказываться от кабелей и стараться подзаряжать различными станциями и другими вариантами”, — спрогнозировал Кусков.

Эксперт отметил, что смартфоны выходят за рамки стандартного сценария использования - фотографирования, выхода в интернет, оплаты товаров и услуг - и становятся источником сбора медицинских данных.