Спрос на iPhone 15 после открытия предзаказа оказался больше, чем на iPhone 14

В сети «М.Видео-Эльдорадо» количество предоплаченные заказов превысило востребованность прошлогодней линейки в 3 раза. Чаще других моделей россияне предзаказывают iPhone 15 Pro и 15 Pro Max с титановыми корпусами; доля флагманов составила 94% от общего числа предварительных заказов. Остальные 6% разделили между собой младшие модели — iPhone 15 и 15 Plus.

В магазинах оператора МТС востребованность iPhone 15 оказалась больше на 50% по сравнению с iPhone 14. А среди них 54% заказов пришлось на старшие версии. Непопулярными также оказались iPhone 15 и 15 PLus. При этом покупатели в основном предпочитают смартфоны с накопителем на 256 ГБ, в среднем это 50% предзаказанных устройств.

В магазинах «МегаФона» и Yota чаще всего заказывают iPhone 15 Pro и 15 Pro Max — 905 предварительных заказов. Самая популярная версия — Pro Max с постоянной памятью 256 GB, затем идут Pro и Pro Max на 512 GB.

На «Яндекс.Маркете» 36% от всех покупок iPhone 15 — версия Pro Max.