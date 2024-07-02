Спрос на смартфоны Huawei Pura 70 в России оказался на треть выше, чем на предыдущие P60

Основным катализатором роста стала модель HUAWEI Pura 70, которая составила более 61% всех продаж новой линейки. Эксклюзивные версии смартфонов HUAWEI Pura 70 Ultra в цветах «Коричневый» и «Зеленый» также пользуются большой популярностью, занимая почти 70% общего объема продаж.

Huawei Pura 70 имеет выдвижную ультракамеру с сенсором CMOS и широкой диафрагмой f/1.6, что позволяет снимать объекты, движущиеся со скоростью до 300 км/ч. Смартфоны серии HUAWEI Pura 70 предустановлены с магазином приложений AppGallery, поддерживающим широкий спектр сервисов и банковских приложений, в том числе Сбербанк и Тинькофф, сервисы Google, Яндекса, VK, Litres, Okko.