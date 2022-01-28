Спустя два года iPhone научили распознавать лица в масках

До сих пор Face ID на iPhone не был рассчитан на работу в маске. Существовал обходной путь, однако он работал не всегда. Это означает, что для разблокировки iPhone с маской на лице необходимо было вводить пароль или пользоваться Apple Watch.

Теперь же Apple тестирует функцию “Face ID With A Mask” в бета-версии iOS 15.4. Она работает путем распознавания ваших “уникальных черт вокруг области глаз для аутентификации”. Однако функция доступна лишь для смартфонов модели iPhone 12 и старше. По словам компании, пока что это экспериментальная функция, которая потребует некоторые доработки в последующем.

К тому же, это обновление позволило добавить в настройки вашего Face ID очки для зрения, но не солнцезащитные.