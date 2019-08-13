Спустя два года Samsung просит заоблачные деньги за Galaxy Note 8

Компания Samsung Electronics уже принимает предварительные заказы на самый современный Galaxy Note 10, что не мешает ей просить заоблачные деньги за двухлетний Galaxy Note 8.
В США цена на Galaxy Note 10 стартует от 949 долларов, на Galaxy Note 10+ — от 1099 долларов, а поставки должны начаться 23 августа.
При этом Galaxy Note 8 предлагается на официальном американском сайте Samsung за все 899,99 долларов, что ненамного меньше стартовой цены в 929,99 долларов, установленной в сентябре 2017 года.
Отметим, что в России ситуация кардинально отличается. Если на старте продаж рекомендованная розничная цена составляла 69 990 рублей, то теперь у официальных ритейлеров его можно найти примерно за 47 тысяч рублей.