Спустя годы ожиданий: OnePlus наконец-то анонсировала свой первый складной смартфон

Спустя годы ожиданий: OnePlus наконец-то анонсировала свой первый складной смартфонКак и ожидалось, имеет место махинация
OnePlus представила свой долгожданный складной смартфон под названием OnePlus Open на глобальном мероприятии в Мумбаи, Индия.
Новинка является глобальной версией смартфона Oppo Find N3, представленного ранее в Китае.
OnePlus Open поражает своим компактным дизайном, напоминающим кошелёк. Особенностью устройства является качественная камера с брендированием Hasselblad, включая 48-мегапиксельный основной сенсор, 48-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 64-мегапиксельный перископический телеобъектив.
Смартфон оснащён двумя экранами LTPO AMOLED: внешним размером 6,3 дюйма и внутренним — 7,82 дюйма.
Внутри устройства работает процессор Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ТБ внутреннего накопителя.
Новинка питается от аккумулятора на 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Если же говорить о программной части, то устройство работает на OxygenOS 14, основанной на Android 14.
OnePlus Open будет доступен в цветах Voyager Black и Emerald Green. Продажи намечены в США намечены на ближайшее время по цене $1699.