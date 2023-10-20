Спустя годы ожиданий: OnePlus наконец-то анонсировала свой первый складной смартфон

Новинка является глобальной версией смартфона Oppo Find N3, представленного ранее в Китае.

OnePlus Open поражает своим компактным дизайном, напоминающим кошелёк. Особенностью устройства является качественная камера с брендированием Hasselblad, включая 48-мегапиксельный основной сенсор, 48-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 64-мегапиксельный перископический телеобъектив.

Смартфон оснащён двумя экранами LTPO AMOLED: внешним размером 6,3 дюйма и внутренним — 7,82 дюйма.

Внутри устройства работает процессор Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ТБ внутреннего накопителя.

Новинка питается от аккумулятора на 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Если же говорить о программной части, то устройство работает на OxygenOS 14, основанной на Android 14.

OnePlus Open будет доступен в цветах Voyager Black и Emerald Green. Продажи намечены в США намечены на ближайшее время по цене $1699.