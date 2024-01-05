Спустя месяцы слухов, Honor представила Honor X50 GT всего за $280

Спустя месяцы слухов, Honor представила Honor X50 GT всего за $280Купить в Китае можно будет уже на следующей неделе
После месяцев ожидания и слухов, Honor наконец представила свой новый смартфон Honor X50 GT, который доступен по цене всего $280 в период первых продаж.
Новинка сочетает в себе мощные характеристики и доступную цену, делая ее привлекательным выбором для потребителей.
Honor X50 GT оснащен 3.0 ГГц восьмиядерным процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и предлагает различные варианты памяти, включая модели на 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и даже 16 ГБ/1 ТБ.
Устройство имеет 6.78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2652 × 1200 пикселей, поддержкой частоты обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит.
В области фотографии Honor X50 GT предлагает двойную камеру с 108-мегапиксельным основным датчиком и 2-мегапиксельным датчиком глубины.
Смартфон также может похвастаться 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Для обеспечения длительной работы устройства в нем установлен аккумулятор на 5800 мАч с поддержкой 35 Вт быстрой зарядки.
Honor X50 GT уже доступен для предзаказа, а официальные продажи начнутся 9 января.