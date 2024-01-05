Спустя месяцы слухов, Honor представила Honor X50 GT всего за $280

В области фотографии Honor X50 GT предлагает двойную камеру с 108-мегапиксельным основным датчиком и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Смартфон также может похвастаться 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Для обеспечения длительной работы устройства в нем установлен аккумулятор на 5800 мАч с поддержкой 35 Вт быстрой зарядки.

Honor X50 GT уже доступен для предзаказа, а официальные продажи начнутся 9 января.