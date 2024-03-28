Спустя недели слухов, Samsung анонсировала недорогой смартфон Galaxy M55

Недавние слухи сравнивали его с Galaxy A55, но M55 имеет совершенно другие характеристики при схожем дизайне.

Так, «внутренности» и функции Samsung Galaxy M55 5G включают 6.7-дюймовый AMOLED Plus дисплей с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит.

Есть тут и сканер отпечатков пальцев под дисплеем. При этом работает смартфон на Android 14 с оболочкой One UI 6.1.

Процессор здесь средний — Snapdragon 7 Gen 1. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт позволяет говорить о достаточно приличной автономности.

Из прочего стоит отметить 8 ГБ оперативки и 256 ГБ постоянной памяти. Фронтальная камера здесь 50-мегапиксельная, а основная тройная: на 50, 8 и 2 Мп.

Цена и доступность: