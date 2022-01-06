Сразу 5 смартфонов Xiaomi обновились до новейшей MIUI 13

Теперь же компания начала «выкатывать» долгожданное обновление для уже вышедших устройств. Прямо сейчас это пять флагманских смартфонов от Xiaomi и Redmi:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mix 4

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Что важно, MIUI 13 для этих устройств основано на новейшем Android — Android 12. Таким образом, китайский бренд влился в число тех, кто одними из первых начали обновлять свои смартфоны на свежую версию «зелёного робота».

Стоит отметить, что пока что обновление системы доступно лишь для жителей Китая. Но по опыту прошлых лет можно предположить, что глобальный апдейт случится в самое ближайшее время.