Сразу 5 смартфонов Xiaomi обновились до новейшей MIUI 13

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Сразу 5 смартфонов Xiaomi обновились до новейшей MIUI 13И получили Android 12
В конце 2021 года Xiaomi анонсировала свежую версию своей системы — MIUI 13. Она дебютировала на одной сцене вместе с флагманской линейкой Xiaomi 12.
Теперь же компания начала «выкатывать» долгожданное обновление для уже вышедших устройств. Прямо сейчас это пять флагманских смартфонов от Xiaomi и Redmi:
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mix 4
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40 Pro
Что важно, MIUI 13 для этих устройств основано на новейшем Android — Android 12. Таким образом, китайский бренд влился в число тех, кто одними из первых начали обновлять свои смартфоны на свежую версию «зелёного робота».
Стоит отметить, что пока что обновление системы доступно лишь для жителей Китая. Но по опыту прошлых лет можно предположить, что глобальный апдейт случится в самое ближайшее время.
Источник: Gizmochina