Телефоны
Сегодня в 06:45
1 мин.

Сразу два недорогих смартфона Samsung получат новейший Android 12 в ближайшее время

Ждём новостей и об Galaxy A32
Пару месяцев назад Google выпустила Android 12 для смартфонов линейки Pixel. Теперь же новую версию «зелёного робота» начинают получать и устройства от сторонних производителей.
Сразу два недорогих смартфона Samsung получат новейший Android 12 в ближайшее время

И что самое интересное, речь не только о топовых флагманских аппаратах, но также и о совсем недорогих смартфонах. В том числе и от Samsung.

Так, например, бюджетный и среднебюджетный Galaxy A52 и Galaxy A72 начали фигурировать в Google Play Console сразу с двумя операционными системами — Android 11 и Android 12. Это напрямую указывает как минимум на то, что Samsung активно тестирует свежую версию ОС на девайсах линейки Galaxy A.

1 / 2

Напомним, что уже сейчас известно, что рано или поздно до Android 12 обновятся Galaxy A72, A52, A52 5G, A52s 5G. И это не значит, что Galaxy A32 лишат долгожданного апдейта, просто для этой модели обновление выйдет чуть позднее.

Источник: ITHome
Новости партнеров
Новости партнеров