Сразу два недорогих смартфона Samsung получат новейший Android 12 в ближайшее время

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Сразу два недорогих смартфона Samsung получат новейший Android 12 в ближайшее времяЖдём новостей и об Galaxy A32
Пару месяцев назад Google выпустила Android 12 для смартфонов линейки Pixel. Теперь же новую версию «зелёного робота» начинают получать и устройства от сторонних производителей.
И что самое интересное, речь не только о топовых флагманских аппаратах, но также и о совсем недорогих смартфонах. В том числе и от Samsung.
Так, например, бюджетный и среднебюджетный Galaxy A52 и Galaxy A72 начали фигурировать в Google Play Console сразу с двумя операционными системами — Android 11 и Android 12. Это напрямую указывает как минимум на то, что Samsung активно тестирует свежую версию ОС на девайсах линейки Galaxy A.
Напомним, что уже сейчас известно, что рано или поздно до Android 12 обновятся Galaxy A72, A52, A52 5G, A52s 5G. И это не значит, что Galaxy A32 лишат долгожданного апдейта, просто для этой модели обновление выйдет чуть позднее.
Источник: ITHome