Сразу два недорогих смартфона Samsung получат новейший Android 12 в ближайшее время

И что самое интересное, речь не только о топовых флагманских аппаратах, но также и о совсем недорогих смартфонах. В том числе и от Samsung.

Так, например, бюджетный и среднебюджетный Galaxy A52 и Galaxy A72 начали фигурировать в Google Play Console сразу с двумя операционными системами — Android 11 и Android 12. Это напрямую указывает как минимум на то, что Samsung активно тестирует свежую версию ОС на девайсах линейки Galaxy A.