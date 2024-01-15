Сразу два смартфона Nokia обновятся до Android 14 в ближайшее время

Согласно последним данным из базы GeekBench, Nokia G60 и G42 5G проходят тестирование с новейшей версией операционной системы Android. Однако точная дата выпуска апдейта пока неизвестна.

Nokia G60 5G, после обновления до Android 14, показала результаты тестирования в 919 баллов в одноядерном режиме и 1942 балла в многоядерном.

Nokia G42 5G, в свою очередь, набрала 752 балла в одноядерном режиме и 1897 баллов в многоядерном.

Nokia G60 5G оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 695, 6.58-дюймовым FullHD+ 120 Гц IPS LCD экраном, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, тройной задней камерой (50 Мп основная + 5 Мп ультраширокоугольная + 2 Мп для выявления глубины), 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ или 128 ГБ постоянки и батареей на 4500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 20 Вт. Стоимость устройства начинается от €320.

Nokia G42 5G, в свою очередь, оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 480+, 6.56-дюймовым HD+ 90 Гц IPS LCD экраном, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, тройной задней камерой (50 Мп основная + 2 Мп макро + 2 Мп для глубины), 4 ГБ или 6 ГБ оперативки, 128 ГБ встроенной памяти, и батареей на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 20 Вт. Стоимость устройства начинается от €249.