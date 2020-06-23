Сразу несколько поколений флагманов Samsung столкнулись с проблемами экрана

Что интересно, если верить словам очевидцев, проблема становится максимально явной при уменьшении яркости экрана. К слову, с подобными проблемами буквально около месяца назад уже сталкивались владельцы актуальной флагманской линейки Samsung Galaxy S20 – тогда “болезнь” смартфонов была искоренена при помощи обновления ПО. Решит ли подобный подход свежую проблему - станет известно в ближайшее время.