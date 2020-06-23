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Сразу несколько поколений флагманов Samsung столкнулись с проблемами экрана
Нечто подобное уже случалось у линейки Galaxy S20 около месяца назад
Сразу несколько поколений флагманов Samsung столкнулись с проблемами экрана. В их числе оказались Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S9 и даже достаточно свежий Galaxy Note 10 Lite.
Речь идет о массовом “зеленении” экрана, зачастую нижней его части. При этом, согласно имеющимся данным, проблема могла быть вызвана крайним обновлением прошивки, при этом у владельцев Galaxy S10 Lite проблема осталась даже после того, как смартфон получил июньский патч безопасности Android.
Что интересно, если верить словам очевидцев, проблема становится максимально явной при уменьшении яркости экрана. К слову, с подобными проблемами буквально около месяца назад уже сталкивались владельцы актуальной флагманской линейки Samsung Galaxy S20 – тогда “болезнь” смартфонов была искоренена при помощи обновления ПО. Решит ли подобный подход свежую проблему - станет известно в ближайшее время.