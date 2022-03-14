Среднебюджетные Samsung Galaxy A33, A53 и A73 представят в один день — 17 марта

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Среднебюджетные Samsung Galaxy A33, A53 и A73 представят в один день — 17 мартаСразу три анонса в один день
Всего пару месяцев назад Samsung провела большую презентацию, посвящённую флагманской линейке — Galaxy S22. А уже сейчас компания готовится провести ещё одно мероприятие. На этот раз в честь среднебюджетной серии Galaxy A.
Об этом корейский техногигант заявил лично. Судя по приглашениям, которые IT-гигант начал рассылать прессе, пройдёт мероприятие уже совсем скоро — 17 марта. И хоть сама компания пока не назвала модели, которые будут анонсированы в этот вечер, инсайдеры сделали это за неё.
Так, интернет-источники заявляют об одновременном дебюте сразу трёх относительно недорогих смартфонов бренда — Galaxy A33, A53 и A73. Они же раскрыли и характеристики двух девайсов из трёх: Samsung Galaxy A73 получит 6,7-дюймовый дисплей и Snapdragon 750G в качестве основы, а Galaxy A53 — 6,5-дюймовый дисплей и SoC Exynos 1200.
Источник: Gizmochina