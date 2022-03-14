Среднебюджетные Samsung Galaxy A33, A53 и A73 представят в один день — 17 марта

Об этом корейский техногигант заявил лично. Судя по приглашениям, которые IT-гигант начал рассылать прессе, пройдёт мероприятие уже совсем скоро — 17 марта. И хоть сама компания пока не назвала модели, которые будут анонсированы в этот вечер, инсайдеры сделали это за неё.