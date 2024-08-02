Среднебюджетный OnePlus Ace 3V стал лидером рейтинга AnTuTu на июль 2024 года

Четвёртое место занял Realme GT Neo5 SE с чипом Snapdragon 7+ Gen 2 — 1,14 млн баллов, пятое место занял смартфон Redmi Note 12 Turbo с таким же чипом, который набрал 1,12 млн баллов. За этими моделями расположились iQOO Z8 и iQOO Neo7 SE с чипом Dimensity 8200, набравшие по 966 тысяч баллов соответственно.

На последних местах в топ-10 оказались OnePlus Ace Racing Edition с чипом Dimensity 8100-Max — 882 тысячи баллов, Redmi Note 12T Pro с чипом Dimensity 8200 — 881 тысяча, iQOO Z9 на базе Snapdragon 7 Gen 3 — 819 тысяч.