Как выяснилось, камера у этой модели весьма впечатляющая. В частности, она удостоилась 102 общих балла, 107 баллов за качество получаемых снимков, а также 90 баллов за видеовозможности. Что интересно, если сравнивать устройства в общем зачете, получается, что уровень Samsung Galaxy A52 5G соответствует камерам таких смартфонов, как Google Pixel 3, iPhone XR, Galaxy Note 9. И что более интересно, по качеству фотографий среднебюджетная модель догнала iPhone XS Max и Huawei P20 Pro.

Напомним, что в России стоимость Samsung Galaxy A52 5G в модификации на 128 ГБ составила 26990 рублей, тогда как за версию на 256 ГБ просят 32990 рублей.