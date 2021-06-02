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Сегодня в 08:09
Среднебюджетный Samsung Galaxy A52 5G догнал iPhone XS Max по качеству фотоА также Huawei P20 Pro
Команда организации DxOMark, известной рейтингами камер смартфонов, оценила фотовозможности среднебюджетного Samsung Galaxy A52 5G.
Как выяснилось, камера у этой модели весьма впечатляющая. В частности, она удостоилась 102 общих балла, 107 баллов за качество получаемых снимков, а также 90 баллов за видеовозможности. Что интересно, если сравнивать устройства в общем зачете, получается, что уровень Samsung Galaxy A52 5G соответствует камерам таких смартфонов, как Google Pixel 3, iPhone XR, Galaxy Note 9. И что более интересно, по качеству фотографий среднебюджетная модель догнала iPhone XS Max и Huawei P20 Pro.
Напомним, что в России стоимость Samsung Galaxy A52 5G в модификации на 128 ГБ составила 26990 рублей, тогда как за версию на 256 ГБ просят 32990 рублей.