Средняя цена смартфона в России в 2024 г. составила жалкие 16,8 тысяч рублей

По данным компании, общий рост продаж смартфонов на российском рынке за этот период превысил 14% в денежном выражении. Однако в третьем квартале наблюдалось замедление темпов роста. Средняя стоимость нового устройства составила 23,7 тыс. рублей. Всего россияне купили 22,3 миллиона смартфонов на сумму 528 миллиардов рублей.

В числе самых популярных брендов по количеству продаж оказались Redmi, Tecno, Samsung, realme и Infinix. В денежном выражении рынок возглавляет Apple, за ней следуют Samsung, Redmi, Tecno и realme. Самым продаваемым смартфоном оказался realme Note 50 на 64 Гб, а на втором месте его версия на 128 Гб. Замыкает тройку лидеров Redmi 13C с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти.

Екатерина Иксанова, руководитель департамента «Телеком и Гаджеты», отметила, что рост продаж объясняется как развитием технологий, так и возрастающим влиянием искусственного интеллекта, что делает смартфоны более функциональными помощниками для пользователей.