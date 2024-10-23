Телефоны
Опубликовано 23 октября 2024, 07:47
1 мин.

Сроки релиза серии Xiaomi 15 раскрыли на презентации Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Ждем-ждем-ждем!
На презентации Snapdragon 8 Elite были раскрыты сроки релиза серии смартфонов Xiaomi 15.
Сроки релиза серии Xiaomi 15 раскрыли на презентации Qualcomm Snapdragon 8 Elite
© ITHome

Новинки станут первыми устройствами, оснащенными новым чипом Qualcomm, что обеспечит отличную производительность и поддержку генеративных ИИ-приложений.

Президент Xiaomi Лу Вейбинг отметил, что благодаря сотрудничеству с Qualcomm и оптимизации системы HyperCore, пиковое энергопотребление в играх снизится на 29.7%, а температура — на 3 градуса.

Сроки релиза серии Xiaomi 15 раскрыли на презентации Qualcomm Snapdragon 8 Elite
© ITHome

В тестах GeekBench модель Xiaomi 15 показала впечатляющие результаты: 3213 баллов в одноядерном режиме и 10 093 в многоядерном.

Для сравнения, Xiaomi 14 достигал только 2100 и 6700 баллов соответственно. Ожидается, что релиз серии Xiaomi 15 состоится уже в этом месяце.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Qualcomm
,
#XIAOMI