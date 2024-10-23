Сроки релиза серии Xiaomi 15 раскрыли на презентации Qualcomm Snapdragon 8 Elite

В тестах GeekBench модель Xiaomi 15 показала впечатляющие результаты: 3213 баллов в одноядерном режиме и 10 093 в многоядерном.

Для сравнения, Xiaomi 14 достигал только 2100 и 6700 баллов соответственно. Ожидается, что релиз серии Xiaomi 15 состоится уже в этом месяце.