США планирует продлить лицензию Huawei

Что интересно, нынешнее окончание срока действия лицензий намечается на фоне крайне напряженных для Китая и США торговых переговоров, в рамках которых также решается и вопрос дальнейшей судьбы Huawei в плане ее сотрудничества с американскими производителями. Если верить данным издания Reuters, новое продление лицензии будет длиться всего лишь две недели, что заметно меньше, чем предыдущий срок длинной в 90 дней. Но при этом данная информация не более, чем слух и может как оказаться правдивой, так и обыкновенной “уткой”. Вполне вероятно, что срок и вправду будет столь мал, но лишь потому, что в дальнейшем от компании отстанут в силу достигнутых договоренностей между двумя странами.

Напомним, что из-за проблем с администрацией Трампа, Huawei уже около полугода не может использовать сервисы Google в своих новых смартфонах, а также рассчитывать на дальнейшую поддержку поисковым гигантом в вопросе совместной разработки Android.