США пошла на уступки Китаю в торговой войне

По словам источников издания South China Morning Post, которое первым написало о соглашении о перемирии, новые пошлины могли стоить Китаю убытка в размере около 300 млрд долларов и коснулись бы практически всех возможных статей экспорта страны. Согласно сообщению все тех же источников, отсрочка их введения — это буквально основное условие Си Цзиньпина Трампу, которое он выставил для встречи в рамках саммита G20. С другой стороны, ранее уже сообщалось, что американская сторона угрожала ввести новые пошлины как раз в том случае, если глава Китая не появится на саммите.

Длительность перемирия пока неизвестна — некоторые источники заявляют о сроках длинной в 6 месяцев. Но при этом оговариваются, что это скорее предположение, чем достоверные сведения.