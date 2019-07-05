США просит суд отклонить иск от Huawei

Компания стала жертвой длительной торговой войны между США и Китаем, охватившей различные финансовые рынки. Но на прошлой неделе Дональд Трамп согласился ослабить ограничения в отношении Huawei после встречи с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20. По словам администрации президента США, представители обеих стран возобновят переговоры уже в ближайшие дни.

В среду правительство США заявило, что так как Huawei все еще формально находится в черном списке, запросы на лицензирование продуктов от американских компаний, желающих импортировать свои разработки китайскому гиганту, рассматриваются “под очень пристальным вниманием на сохранение национальной безопасности”. Также правительство Соединенных Штатов подало ходатайство в окружной суд США по восточному округу Техаса в связи иском от Huawei. В тот же суд изначально обратился и истец.

Напомним, что хоть торговая война между США и Китаем формально закончилась, на деле все еще остаются вопросы, на каком уровне и как свободно будут сотрудничать компании с обеих сторон друг с другом.