США разрешили Huawei покупать процессоры у любых компаний

Да, с одной стороны, правительство США все еще не хочет убирать производителя из черного списка, в который вогнала его еще в мае 2019 года, но при этом с каждым месяцем делает все больше и больше послаблений. Так, ранее министерство торговли страны выдало Samsung Display разрешительную лицензию на поставку OLED- и LCD-панелей для Huawei, а теперь сразу несколько компаний получили возможность предоставлять китайскому производителю прочие компоненты, пишет Financial Times.

В числе таких компонентов оказались и процессоры - то есть Huawei может приобретать чипы у таких компаний как Qualcomm и MediaTek. Но есть у данного разрешения и одно крупное ограничение: продаваемые модули не должны поддерживать работу с 5G. Насколько серьезной проблемой станет данная оговорка - покажет лишь время.