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США возобновят санкции против ZTE даже после того, как компания выполнила все требования американцев

На этот раз в США будет демонтировано всё оборудование компании
Несмотря на предварительные договорённости и выполнение компанией ZTE всех требований Торгового комитета и Министерства финансов США, на вендора будут наложены новые санкции вдобавок к тем, которые длятся ещё со времён президентства Дональда Трампа.
США возобновят санкции против ZTE даже после того, как компания выполнила все требования американцев

Но на этот раз для ZTE ситуация не просто сложная, а плачевная. По новому указу Федеральной комиссии по связи США (FCC), запущена программа, в соответствии с которой, оборудование ZTE будет демонтировано во всех регионах США, в силу признания её в качестве угрозы национальной безопасности страны.

Всем компаниям, которые использовали оборудование ZTE, будут выплачены субсидии — одновременно и финансовая «подушка» для перехода на новое оборудование, и принудительная мера. Получатели субсидии — небольшие операторы связи, преимущественно из сельских районов США, для которых объявленные новшества весьма чувствительны.

По условиям санкций, которые будут применены и к американским компаниям, не выполнившим требования властей, необходимо не только демонтировать, но и утилизировать всё оборудование ZTE.

Некоторые эксперты уже предположили, что в США могут начаться проблемы со связью из-за кризиса комплектующих и поставок нового оборудования на замену китайского.

Напомним, первые санкции были наложены на ZTE президентом Дональдом Трампом в 2017 году — по обвинению компании в нарушении торгового эмбарго. Тогда американским компаниям на семь лет было запрещено продавать ZTE комплектующие для производства смартфонов и других гаджетов. Причина — поставки ZTE устройств с американскими деталями в Иран и КНДР в обход санкций США. ZTE также обязали заплатить штраф в $1 млрд и кардинально изменить состав совета директоров.

В последующие годы американские санкции повторялись с разными суммами штрафов и одинаковыми, по сути, требованиями, выполнение которых ни к чему не приводило. Судя по всему, готовящиеся санкции могут стать последними в пребывании ZTE на американском рынке.

Источник: Bloomberg