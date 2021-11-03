США возобновят санкции против ZTE даже после того, как компания выполнила все требования американцев

Но на этот раз для ZTE ситуация не просто сложная, а плачевная. По новому указу Федеральной комиссии по связи США (FCC), запущена программа, в соответствии с которой, оборудование ZTE будет демонтировано во всех регионах США, в силу признания её в качестве угрозы национальной безопасности страны.

Всем компаниям, которые использовали оборудование ZTE, будут выплачены субсидии — одновременно и финансовая «подушка» для перехода на новое оборудование, и принудительная мера. Получатели субсидии — небольшие операторы связи, преимущественно из сельских районов США, для которых объявленные новшества весьма чувствительны.

По условиям санкций, которые будут применены и к американским компаниям, не выполнившим требования властей, необходимо не только демонтировать, но и утилизировать всё оборудование ZTE.

Некоторые эксперты уже предположили, что в США могут начаться проблемы со связью из-за кризиса комплектующих и поставок нового оборудования на замену китайского.

Напомним, первые санкции были наложены на ZTE президентом Дональдом Трампом в 2017 году — по обвинению компании в нарушении торгового эмбарго. Тогда американским компаниям на семь лет было запрещено продавать ZTE комплектующие для производства смартфонов и других гаджетов. Причина — поставки ZTE устройств с американскими деталями в Иран и КНДР в обход санкций США. ZTE также обязали заплатить штраф в $1 млрд и кардинально изменить состав совета директоров.

В последующие годы американские санкции повторялись с разными суммами штрафов и одинаковыми, по сути, требованиями, выполнение которых ни к чему не приводило. Судя по всему, готовящиеся санкции могут стать последними в пребывании ZTE на американском рынке.