США запретят собирать 5G-оборудование в Китае

Сообщается, что чиновники начали диалог с телекоммуникационными компаниями на предмет возможности реализации этой идеи. И хоть переговоры, по словам источников, находятся на самом раннем этапе, сам документ в его нынешней форме требует изменения цепочки поставок оборудования уже в октябре этого года. Насколько реальным будет принятие документа в таком виде — время покажет.

Американское правительство очень пристально следит за тем, в каких отраслях экономики США используются китайские наработки. Из-за того, что Huawei и ZTE заподозрили в шпионаже, обе компании в свое время лишились возможности как-либо взаимодействовать с американскими компаниями. И если ZTE смогла “откупиться”, согласившись на все условия США, то Huawei поплатилась очень многим за свою несговорчивость.