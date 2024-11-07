Телефоны
Опубликовано 07 ноября 2024, 10:25
1 мин.

Стабильная версия Android 16 выйдет уже в начале июня 2025 года

Чудеса какие-то
Google готовится к более раннему выпуску стабильной версии Android 16, которая традиционно выходила в III или даже IV квартале года.
Стабильная версия Android 16 выйдет уже в начале июня 2025 года
© Gizmochina

Согласно новой утечке от Android Headlines, стабильный релиз Android 16 состоится уже 3 июня 2025 года.

В этот день Google планирует опубликовать Android Open Source Project (AOSP) и начать развертывание обновлений по воздуху (OTA) для совместимых устройств Pixel.

Целью ускоренного выпуска является желание обеспечить большее количество смартфонов с предустановленной Android 16. Это особенно актуально для будущей линейки Pixel 10, которая должна появиться в августе.

Как Google удалось ускорить разработку новой версии ОС на 2–3 месяца, пока не ясно, но это несомненно приятная новость для пользователей.

Ранний выпуск позволит владельцам устройств Pixel получить новые функции раньше, а другие производители смогут оперативнее обновить свои устройства до Android 16.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ANDROID
,
#Google