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Стабильная версия MIUI 11 стала доступна для огромного числа смартфонов Xiaomi
В том числе и на Mi 8 SE и Mi Max 3
Компания Xiaomi начала масштабное распространение стабильной версии собственной оболочки MIUI 11. В числе пользователей, которые уже сейчас могут установить обновление, оказались не только владельцы самых новых смартфонов компании, но и те, чьи смартфоны вышли достаточно давно.
Так, помимо владельцев Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7, а также Redmi K20 новую стабильную MIUI 11 могут установить и владельцы Xiaomi Mi 9 SE, Mi 8 SE, Mi Max 3 и Mi Mix 2. Но важно отметить, что на данный момент речь идет о китайской версии прошивки — выход глобальной версии MIUI 11 ожидается вместе с анонсом Redmi Note 8 Pro в Индии, то есть 16 октября.
Напомним, что среди новшеств новой версии оболочки числятся: заметно переработанный интерфейс, новые цвета и звуки, а также обширное обновление, которое получила функция экрана Always On Display.
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