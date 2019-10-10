Стабильная версия MIUI 11 стала доступна для огромного числа смартфонов Xiaomi

Так, помимо владельцев Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7, а также Redmi K20 новую стабильную MIUI 11 могут установить и владельцы Xiaomi Mi 9 SE, Mi 8 SE, Mi Max 3 и Mi Mix 2. Но важно отметить, что на данный момент речь идет о китайской версии прошивки — выход глобальной версии MIUI 11 ожидается вместе с анонсом Redmi Note 8 Pro в Индии, то есть 16 октября.

Напомним, что среди новшеств новой версии оболочки числятся: заметно переработанный интерфейс, новые цвета и звуки, а также обширное обновление, которое получила функция экрана Always On Display.