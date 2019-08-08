Стала известна цена долгожданного флагмана от Xiaomi

Так, Xiaomi Mi 9T Pro был замечен внимательными пользователи сети в интернет-магазине Belsimpel. Как оказалось, магазин является официальным поставщиком продукции компании Xiaomi на территории Нидерландов. По имеющийся у них информации, смартфон будет доступен в двух версиях: с 64 ГБ и 128 ГБ внутренней памяти. Оба варианта Mi 9T Pro будут иметь синюю, красную, черную и белую расцветки. По ценам все тоже более-менее понятно: версия на 64 ГБ внутренней памяти будет стоить 429 евро, в то время как старшая версия на 128 ГБ обойдется уже в 479 евро.

Напомним, что Xiaomi Mi 9T Pro — это название глобальной версии смартфона Redmi K20 Pro, который компания представила еще в мае этого года. Устройство работает на базе флагманского процессора Snapdragon 855, оснащен AMOLED-дисплеем и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Отличительной особенностью серии Redmi K является выезжающая из корпуса фронтальная камера.