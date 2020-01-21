Стала известна цена флагманской линейки Samsung Galaxy S20

Источником новой утечки, как и множества предыдущих, касавшихся Galaxy S20, стал главный редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах. И если раньше он демонстрировал внешний вид разных версий зимних флагманов Samsung, то сейчас он пошел дальше и опубликовал расценки на Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, S20 Ultra, а также складной Galaxy Z Flip.

Итак, Samsung Galaxy S20 с поддержкой 5G будет стоить 900 до 1000 евро, Samsung Galaxy S20+ в версии 5G — от 1050 до 1100 евро, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G обойдется уже в 1300 евро и самым дорогим смартфоном окажется гибкая раскладушка Samsung Galaxy Z Flip — его компания оценила в 1400 евро. При этом Вайнбах рассказал, что версии смартфонов с поддержкой лишь 4G будут оценены примерно на 100 евро дешевле. Напомним, что анонс линейки S20 и Z Flip состоится уже совсем скоро — 11 февраля текущего года.