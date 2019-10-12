Стала известна цена нового флагманского смартфона Meizu

В качестве “сердца” Meizu 16T выступит Snapdragon 855, в смартфоне будет установлено от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ памяти постоянной. Но самое интересное не это - самое интересное в случае с 16T это его цена. Базовая версия устройства будет иметь 128 ГБ постоянной памяти и стоить при этом около 350 долларов. То есть да, китайская компания решила выпустить на рынок флагманский смартфон, который без сомнения можно назвать самым недорогим решением на рынке.