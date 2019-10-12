Телефоны
Сегодня 17:59
Стала известна цена нового флагманского смартфона Meizu
Она и вправду приятно удивляет
Менее чем через две недели Meizu анонсирует новый смартфон. Согласно последним данным, устройство будет называться Meizu 16T, оснащено большим дисплеем и емким аккумулятором. Но самое интересное, это то, что устройство будет работать на флагманском процессоре и стоить очень недорого.
В качестве “сердца” Meizu 16T выступит Snapdragon 855, в смартфоне будет установлено от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ памяти постоянной. Но самое интересное не это - самое интересное в случае с 16T это его цена. Базовая версия устройства будет иметь 128 ГБ постоянной памяти и стоить при этом около 350 долларов. То есть да, китайская компания решила выпустить на рынок флагманский смартфон, который без сомнения можно назвать самым недорогим решением на рынке.
Еще из интересного стоит отметить, что Meizu 16T оснастят тройной основной камерой на 12, 10 и 5 Мп, а также фронтальной камерой на 16 Мп. Напомним, что анонс устройства состоится уже 23 октября.
Самое читаемое