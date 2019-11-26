Стала известна цена нового недорогого смартфона Nokia

Несмотря на то, что Nokia 2.3 официально еще не анонсирован, он уже успел появиться во многих интернет-магазинах Европы. Так, онлайн магазин из Испании разместил на своем сайте официальную страницу смартфона в зеленом дизайне. На данный момент фотографии устройства нет, однако определена его стоимость, которая составляет порядка 93,99 долларов или 6 018 рублей.

Предполагается, что Nokia 2.3 будет работать на базе процессора MediaTek Helio A22, как и предыдущая модель Nokia 2.2. По данным источника, смартфон должны продемонстрировать на официальной презентации Nokia, которая пройдет в конце года.