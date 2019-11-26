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Стала известна цена нового недорогого смартфона Nokia
Смартфон должны показать в следующем месяце
Ранее в сеть утекла информация о том, что компания HMD Global приступила к разработке нового недорогого телефона под названием Nokia 2.3. Сейчас же стала известна стоимость смартфона.
Несмотря на то, что Nokia 2.3 официально еще не анонсирован, он уже успел появиться во многих интернет-магазинах Европы. Так, онлайн магазин из Испании разместил на своем сайте официальную страницу смартфона в зеленом дизайне. На данный момент фотографии устройства нет, однако определена его стоимость, которая составляет порядка 93,99 долларов или 6 018 рублей.
Предполагается, что Nokia 2.3 будет работать на базе процессора MediaTek Helio A22, как и предыдущая модель Nokia 2.2. По данным источника, смартфон должны продемонстрировать на официальной презентации Nokia, которая пройдет в конце года.