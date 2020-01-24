Стала известна цена новой гибкой раскладушки Samsung Galaxy Z Flip

Так, популярный корейский интернет-инсайдер под ником Naver опубликовал сведения, касающиеся стоимости грядущего складного смартфона Samsung. По всей видимости, технологический гигант принял решение установить ценник на устройство в районе 1,6 млн вон или 1 374 долларов. Да, с одной стороны это все еще достаточно весомая сумма, но с другой стороны, таким образом Galaxy Z Flip становится не только более дешевым девайсом, чем прошлогодний Galaxy Fold, но даже обгоняет в вопросе дешевизны и предыдущего рекордсмена в лице Motorola RAZR 2019, за который просили 1 500 долларов.

Напомним, что анонс новых устройств Samsung состоится уже 11 февраля текущего года.