Стала известна цена первого складного смартфона Google Pixel Fold

Интересной информацией о последнем поделились наши коллеги из WinFuture. По данным журналистов, устройство будет доступно в двух цветах — «карбон» и «фарфор». В нём будет 256 ГБ постоянной памяти и цена около 1700 евро.

Pixel Fold также предрекают доступность лишь в ряде стран — на первых этапах, якобы, Google не готова обеспечить весь мир новым для себя классом устройств.

Напомним, что прежние слухи сообщали, что первый складной смартфон Google получит 7,6-дюймовый OLED-дисплей и будет работать на базе процессора Tensor G2.