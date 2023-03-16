Стала известна цена первого складного смартфона Google Pixel Fold

09:25, 16 марта 2023
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Стала известна цена первого складного смартфона Google Pixel FoldВ целом, получилось без перегибов
Ожидается, что уже в мае Google представит два новых смартфона — доступный Pixel 7a и свой первый складной флагман Pixel Fold.
Фото: WinFuture
Интересной информацией о последнем поделились наши коллеги из WinFuture. По данным журналистов, устройство будет доступно в двух цветах — «карбон» и «фарфор». В нём будет 256 ГБ постоянной памяти и цена около 1700 евро.
Pixel Fold также предрекают доступность лишь в ряде стран — на первых этапах, якобы, Google не готова обеспечить весь мир новым для себя классом устройств.
Напомним, что прежние слухи сообщали, что первый складной смартфон Google получит 7,6-дюймовый OLED-дисплей и будет работать на базе процессора Tensor G2.