Стала известна цена раскладушки с гибким дисплеем Galaxy Z Flip от Samsung

Так, если верить интернет-инсайдерам, то Samsung Galaxy Z Flip, а именно так будет называться устройство, поступит в продажу по цене 865 долларов. При этом стоит понимать, что речь идет о стоимости на родном рынке, а также за версию без поддержки 5G. Еще из интересного можно отметить, что последние данные говорят о наличии в смартфонах линейки Galaxy S20 поддержки быстрой 25-ваттной зарядки, а вот в Galaxy Z Flip она будет ограничена лишь значением в 15 Вт.

Напомним, что анонс как Galaxy Z Flip, так и Galaxy S20 ожидается 11 февраля текущего года. В рамках мероприятия должны показать как новый гибкий смартфон, так и сразу три смартфона флагманской линейки Galaxy: Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.