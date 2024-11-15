Стала известна дата анонса флагманской серии Samsung Galaxy S25

Ранее сообщалось, что предзаказы на новые смартфоны откроются 5 января, что указывало на возможный анонс в этот же день.

Однако новые данные от двух источников предполагают, что событие Galaxy Unpacked может состояться на неделю позже.

Существуют предположения, что разница во времени между странами может сыграть роль: если презентация начнется 22 января по американскому времени, то в Южной Корее это будет уже 23 января.

Также появилась информация, что Samsung Galaxy S25 Slim, который, по слухам, планировали анонсировать позже основной линейки, может быть представлен одновременно с тремя другими моделями серии S25, включая Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra.