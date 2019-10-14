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Стала известна дата анонса китайского ответа на iPhone 11 Pro

Правда из совсем другого ценового сегмента
Буквально несколько дней назад стало известно о том, что китайская ZTE готовит свой новый смартфон — ZTE Blade 20. Устройство прошло сертификацию в TENAA, благодаря чему стало известно не только о том, какое “железо” будет стоять в устройстве, но и то, что компания решила скопировать iPhone 11 Pro и Google Pixel 4 в плане исполнения блока основной камеры. Сейчас появилась новая информация о Balde 20, на этот раз от самой ZTE.

Так, китайский производитель смартфонов опубликовал официальное изображение, в котором заявляется о старте продаж ZTE Blade A7s с 18 октября. Но помимо этого в тот же день компания, по ее собственным словам, планирует провести анонс еще одного устройства. И судя по данным анонимных инсайдеров, данным устройством будет именно ZTE Blade 20.

По характеристикам в смартфоне ожидается следующая ситуация: экран новинки от ZTE будет иметь диагональ 6,088 дюйма при разрешении HD+. В качестве процессора выступит неизвестное пока решение, имеющее частоту 2,0 ГГц. Оперативной памяти в смартфоне ожидается 2 ГБ, а постоянной — 64 ГБ. Куда интереснее выглядит то, что судя по всему ZTE Blade 20 оснастят аккумулятором емкостью 4870 мАч, а также быстрой зарядкой на 18 Вт. Также стоит отметить, что цена на новинку ожидается в районе 140 долларов, что может сделать из смартфона очень интересное для покупки устройство.

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