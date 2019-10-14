Стала известна дата анонса китайского ответа на iPhone 11 Pro

По характеристикам в смартфоне ожидается следующая ситуация: экран новинки от ZTE будет иметь диагональ 6,088 дюйма при разрешении HD+. В качестве процессора выступит неизвестное пока решение, имеющее частоту 2,0 ГГц. Оперативной памяти в смартфоне ожидается 2 ГБ, а постоянной — 64 ГБ. Куда интереснее выглядит то, что судя по всему ZTE Blade 20 оснастят аккумулятором емкостью 4870 мАч, а также быстрой зарядкой на 18 Вт. Также стоит отметить, что цена на новинку ожидается в районе 140 долларов, что может сделать из смартфона очень интересное для покупки устройство.