Стала известна дата анонса нового недорогого смартфона Xiaomi Poco X3 со 120 ГЦ-дисплеем

Судя по всему, мероприятие, на котором будет показана новинка, состоится уже 7 сентября — именно об этом говорит опубликованный компанией постер. При этом, по какой-то причине, производитель прямо в названии смартфона сделал акцент на том, что устройство получит NFC-модуль. Вполне вероятно, что устройство окажется настолько недорогим, что наличие в нем данного модуля для бесконтактной оплаты и вправду удивит.