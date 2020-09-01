Стала известна дата анонса нового недорогого смартфона Xiaomi Poco X3 со 120 ГЦ-дисплеем
Судя по всему, мероприятие, на котором будет показана новинка, состоится уже 7 сентября — именно об этом говорит опубликованный компанией постер. При этом, по какой-то причине, производитель прямо в названии смартфона сделал акцент на том, что устройство получит NFC-модуль. Вполне вероятно, что устройство окажется настолько недорогим, что наличие в нем данного модуля для бесконтактной оплаты и вправду удивит.
Напомним, что более ранние данные указывают на то, что новенький Poco X3 оснастят процессором Snapdragon 732G, 6.67-дюймовым дисплеем с частотой обновления экрана 120 Гц и емким аккумулятором на 5 160 мАч. Также смартфон получит поддержку быстрой проводной зарядки на 33 Вт. Единственное, что до сих пор остается неизвестным, это тип дисплея новинки: AMOLED или IPS. Но учитывая, что смартфон обещает быть крайне доступным, наиболее вероятным кажется вариант с iPS-экраном.