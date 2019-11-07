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Стала известна дата анонса нового процессора Snapdragon 865 для флагманских смартфонов
Того самого процессора, на котором будут работать самые желанные смартфоны 2020 года
Американская компания Qualcomm объявила о том, что она проведет ежегодное мероприятие Snapdragon Tech Summit 2019 с 3 по 5 декабря на острове Мауи. Именно там, судя по всему, компания представит новое поколение фирменных флагманских процессоров.
По последним данным, новый Snapdragon будет иметь поддержку оперативной памяти типа LPDDR5, а также постоянной памяти стандарта UFS 3.0. Также ни у кого не возникает сомнений касательно того, что Snapdragon 865 получит поддержку 5G-сетей, новейший графический ускоритель, а также отдельный блок, предназначенный для ускорения операций, связанных с искусственным интеллектом.
Если оглядываться на опыт прошлых лет, то появление первых смартфонов, работающих под управлением новейшей разработки от Qualcomm стоит ожидать уже в рамках выставки CES 2020. Правда там вероятнее всего будут представлены демонстрационные варианты смартфонов, а серийные модели будут показывать в течение первых месяцев нового календарного года.