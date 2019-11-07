Стала известна дата анонса нового процессора Snapdragon 865 для флагманских смартфонов

По последним данным, новый Snapdragon будет иметь поддержку оперативной памяти типа LPDDR5, а также постоянной памяти стандарта UFS 3.0. Также ни у кого не возникает сомнений касательно того, что Snapdragon 865 получит поддержку 5G-сетей, новейший графический ускоритель, а также отдельный блок, предназначенный для ускорения операций, связанных с искусственным интеллектом.