Стала известна дата крупного обновления для смартфонов Xiaomi

Так, интернет-сыщики внимательно изучили страницу MIUI в китайской соцсети Weibo. Там они обнаружили предполагаемую дату официального анонса MIUI 11 — 5 сентября 2019 года. На данный момент это вся имеющаяся информация и у фанатов компании больше никаких подробностей нет. Однако ожидается, что в ходе официального мероприятия по случаю дня рождения MIUI компания подтвердит дату анонса следующей версии фирменной прошивки компании.