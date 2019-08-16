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Сегодня 12:10

Стала известна дата крупного обновления для смартфонов Xiaomi

И все благодаря фанатам компании
Сегодня свой день рождения празднует фирменная оболочка Xiaomi — MIUI. Официальный анонс прошивки состоялся 16 августа 2010 года и в честь этого компания решила провести официальное мероприятие. На нем Xiaomi расскажет в целом о MIUI, расскажет об успехах оболочки и обязательно затронет тему столь ожидаемой фанатами MIUI 11. Но кое-что стало известно уже сейчас.

Так, интернет-сыщики внимательно изучили страницу MIUI в китайской соцсети Weibo. Там они обнаружили предполагаемую дату официального анонса MIUI 11 — 5 сентября 2019 года. На данный момент это вся имеющаяся информация и у фанатов компании больше никаких подробностей нет. Однако ожидается, что в ходе официального мероприятия по случаю дня рождения MIUI компания подтвердит дату анонса следующей версии фирменной прошивки компании.

Напомним, что список устройств, которые получат MIUI 11 обширен. В число смартфонов, на которые можно будет установить новую версию оболочки, входят Redmi K20, Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi9, Xiaomi Mi9 SE и многие другие.

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