Стала известна дата официального анонса флагманов Honor 30 и Honor 30 Pro

В центре опубликованного компанией постера изображен молодой человек со смартфоном, тогда как чуть ниже можно заметить дату, которая и является датой официального анонса грядущих флагманов. Так, презентация смартфонов Honor 30 и Honor 30 Pro должна пройти уже в следующем месяце, а именно 15 числа.