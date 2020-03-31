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Стала известна дата официального анонса флагманов Honor 30 и Honor 30 Pro
Это произойдет уже в апреле
Буквально сегодня представители китайской компании Honor Mobile опубликовали в социальной сети Weibo постер, благодаря которому стала известна дата официального анонса флагманов Honor 30 и Honor 30 Pro.
В центре опубликованного компанией постера изображен молодой человек со смартфоном, тогда как чуть ниже можно заметить дату, которая и является датой официального анонса грядущих флагманов. Так, презентация смартфонов Honor 30 и Honor 30 Pro должна пройти уже в следующем месяце, а именно 15 числа.
На сегодняшний день информации о грядущих флагманах Honor не много. Так, ранее сообщалось лишь о том, что модель серии Honor 30 прошла сертификацию китайского регулятора 3C. По данным источника, модель будет иметь поддержку 5G, а также получит быструю 40 Вт зарядку.