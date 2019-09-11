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Стала известна дата презентации ответа Google на iPhone 11 Pro

Ждать осталось чуть более месяца
Вчера Apple представила новое поколение своих смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. И так как Google последние несколько лет также выпускает фирменные смартфоны, то момент утечки даты их анонса оставался лишь вопросом времени. Благодаря одному из самых известных сетевых инсайдеров, стало известно, когда поисковый гигант представит свои Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL.

Эван Бласс, за которым закрепился статус одного из самых надежных источников, рассказал в своем Twitter-аккаунте, что анонса нового поколения смартфонов Pixel стоит ожидать 15 октября. Учитывая, что в прошлом году компания провела мероприятие 9 октября, после чего в течение 10 дней запустила устройства в продажу, то в этом году стоит ждать, что Pixel 4 и Pixel 4 XL можно будет купить уже 25 октября.

Напомним, что сама компания Google чуть ранее в этом году уже представила рендер со своим новым флагманом. Судя по нему, смартфон получит квадратный модуль основной камеры, как в недавно представленных iPhone 11 Pro, а также датчик на фронтальной панели, благодаря которому смартфоном можно будет пользоваться с помощью жестов, не касаясь дисплея.

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