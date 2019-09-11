Стала известна дата презентации ответа Google на iPhone 11 Pro

Эван Бласс, за которым закрепился статус одного из самых надежных источников, рассказал в своем Twitter-аккаунте, что анонса нового поколения смартфонов Pixel стоит ожидать 15 октября. Учитывая, что в прошлом году компания провела мероприятие 9 октября, после чего в течение 10 дней запустила устройства в продажу, то в этом году стоит ждать, что Pixel 4 и Pixel 4 XL можно будет купить уже 25 октября.

Напомним, что сама компания Google чуть ранее в этом году уже представила рендер со своим новым флагманом. Судя по нему, смартфон получит квадратный модуль основной камеры, как в недавно представленных iPhone 11 Pro, а также датчик на фронтальной панели, благодаря которому смартфоном можно будет пользоваться с помощью жестов, не касаясь дисплея.