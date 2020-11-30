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Стала известна дата выхода нового полноценного флагмана Xiaomi Mi 11
Устройство имеет все шансы стать первым на базе Snapdragon 875
Заканчивается 2020 год и в сети начинаются появляться слухи об устройствах года грядущего. Так, например, стала известна дата выхода нового полноценного флагмана Xiaomi - Xiaomi Mi 11.
Популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station заявил, что прямо сейчас компания начала тестирование новейшего устройства в мобильных сетях, сообщает Gizmochina. При этом он также отметил, что анонс Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro состоится уже в январе следующего года. Учитывая, что анонс юбилейных Mi 10 и Mi 10 Pro пришелся на февраль этого года, слухи от Digital Chat Station звучат крайне правдоподобно.
Отметим, что в случае, если Xiaomi все же выпустит свой новый флагман в январе 2021 года, компания может стать первой, кто воспользуется новейшим процессором Snapdragon 875. Его анонс, напомним, ожидается уже в начале декабря, т.е. в ближайшие дни.