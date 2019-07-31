Стала известна дата выхода первого сгибающегося смартфона Samsung

Недавно компания официально объявила о том, что она устранила все имевшиеся у устройства проблемы и смартфон уже готов к запуску в сентябре. По последним данным, запуск Galaxy Fold может состояться сразу же после запуска iPhone 11, то есть примерно 18 по 20 сентября. Также, судя по словам инсайдеров, Samsung уже запустила массовое производство своих гнущихся смартфонов вместе с другим устройством компании — Galaxy Note10. Кроме того, аналитики южнокорейского рынка предполагают, что на внутреннем рынке Samsung продаст около 100 000 единиц Galaxy Fold.

Напомним, что Galaxy Fold должен был стать первым коммерческим сгибаемым смартфоном. Но в связи с возникшими проблемами, Samsung могла лишиться возможности первой выпустить подобное устройство. По всей видимости, компания все же сумеет обогнать Huawei с их Huawei Mate X.