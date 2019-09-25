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Стала известна дата выхода первого складного смартфона Huawei

Случится это в ближайшие недели
В рамках осенней выставки IFA 2019 Huawei анонсировала чипсет Kirin 990 5G. Тогда же генеральный директор Huawei Ричард Ю рассказал, что компания выпустит свой первый сгибаемый смартфон Huawei Mate X в ближайшее время. Сейчас же появились новые подробности касательно данного релиза.

Так, менеджер по обслуживанию клиентов Huawei Гуань Вэй предложил пользователям обратить внимание на официальный сайт Huawei, форум, а также официальный аккаунт компании в Weibo. По его словам, именно там они смогут узнать точную дату выпуска Mate X. В сети тут же появились слухи, что компания уже на финальной стадии сборки устройства, так что стоит рассчитывать на выпуск смартфона в течение октября. А затем, после выхода в октябре в Китае, Huawei Mate X также может выйти и на глобальный рынок, где-то в районе ноября.

Напомним, что впервые Huawei Mate X с гибким дисплеем был показан в феврале в рамках MWC 2019. Тогда устройство работало на базе Kirin 980, но в последнее время появились разговоры о том, что будет две версии смартфона — все на том же Kirin 980 и Kirin 990. Продажи Mate X должны были начаться в августе, но релиз устройства несколько раз переносился, остановившись в итоге на октябре.

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