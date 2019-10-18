Стала известна главная особенность грядущего OnePlus 8 Pro

Что касательно блока камеры, то он останется похож на OnePlus 7T Pro — новинка не получит круглый модуль, который был реализован в OnePlus 7T. Зато увеличится количество камер с трех до четырех. Четвертый модуль, судя по имеющимся данным, будет датчиком глубины, которые компания сможет использовать для реализации полноценного AR в своем будущем флагмане. Ну и само собой смартфон получит самый свежий процессор Qualcomm — Snapdragon 865, который сама компания планирует представить в самое ближайшее время. Еще из интересного можно отметить, что согласно утечкам, OnePlus 8 Pro получит поддержку мобильных сетей пятого поколения, то есть 5G. Дата анонса устройства, впрочем как и его цена, все еще остаются неизвестными, но учитывая опыт прошлых лет, презентацию OnePlus можно ожидать ближе к концу весны следующего года.