Стала известна ключевая особенность в дизайне смартфонов 2020 года

Последние годы внешний вид смартфонов претерпел значительные изменения. Больше всего изменились области, где производители прячут фронтальные камеры: если в 2017 году iPhone X открыл миру челки, а в дальнейшем вендоры ушли и от них, отдав предпочтение “каплям” или камерам, спрятанным в корпусе устройств, то в 2020 году популярностью начнут пользоваться устройства с фронталкой, спрятанной под дисплеем.