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Стала известна ключевая особенность в дизайне смартфонов 2020 года
Будущее ближе, чем всем нам кажется
Последние годы внешний вид смартфонов претерпел значительные изменения. Больше всего изменились области, где производители прячут фронтальные камеры: если в 2017 году iPhone X открыл миру челки, а в дальнейшем вендоры ушли и от них, отдав предпочтение “каплям” или камерам, спрятанным в корпусе устройств, то в 2020 году популярностью начнут пользоваться устройства с фронталкой, спрятанной под дисплеем.
Об этом заявил популярный интернет-инсайдер Ice Universe, который постоянно делится общественностью утечками, находящими подтверждения в дальнейшем. Вот и в этот раз он опубликовал не только информацию о производстве множества смартфонов с подэкранной камерой, но и прикрепил к своим же словам фотографии подобных устройств.
Напомним, что Xiaomi и Oppo еще в начале 2019 года опубликовали фото- и видеоматериалы со смартфонами, использующими подобную технологию. А последняя под конец прошлого года продемонстрировали и полноценный прототип смартфона с камерой, спрятанной под дисплеем.