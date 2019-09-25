Стала известна компания, ответственная за создание революционного экрана в Xiaomi Mix Alpha

Как оказалось, над дисплеем работали специалисты научно-исследовательской лаборатории университета Цинхуа Visionox, совместно с инженерами самой Xiaomi. В итоге экран впечатляющего Mix Alpha правильно называть совместной разработкой сразу двух компаний — самой Xiaomi и Visionox.

К слову, подобного рода разработки максимально хорошо влияют на репутацию Visionox — по имеющимся данным, уже в 2020 году компания начнет поставлять OLED-дисплеи собственного производства нескольким топовым производителям смартфонов, в том числе и Xiaomi.