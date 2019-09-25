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Стала известна компания, ответственная за создание революционного экрана в Xiaomi Mix Alpha

Это не Samsung и даже не BOE
После того, как вчера Xiaomi показала главный смартфон своей осенней презентации, речь конечно же о Mix Alpha, в сети появились вопросы, кому же принадлежит разработка главной фишки устройства — дисплея, покрывающего “180,6% передней панели”? Многие подумали о том, что свою руку к устройству приложили Samsung или BOE, но, как выяснилось в итоге, ни одна из этих компаний не участвовала в разработке дисплея нового Mix.

Как оказалось, над дисплеем работали специалисты научно-исследовательской лаборатории университета Цинхуа Visionox, совместно с инженерами самой Xiaomi. В итоге экран впечатляющего Mix Alpha правильно называть совместной разработкой сразу двух компаний — самой Xiaomi и Visionox.

К слову, подобного рода разработки максимально хорошо влияют на репутацию Visionox — по имеющимся данным, уже в 2020 году компания начнет поставлять OLED-дисплеи собственного производства нескольким топовым производителям смартфонов, в том числе и Xiaomi.

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