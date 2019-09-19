Стала известна конструктивная особенность нового флагмана Xiaomi

Известно, что под “жидкостной системой” производители понимают ничто иное как тепловую трубку. Она является ключевой деталью в системе охлаждения устройства. Также, в систему входят порядка шести слоев графита и один слой медной фольги, которая обладает высокой теплопроводностью. Такая конструкция позволит уменьшить нагревание процессора на 10,2 °C. Площадь системы, получившая название VC liquid cooling, составила 1127 квадратных мм. Про новый вибромотор на данный момент известно лишь, что он позволяет обеспечивать “более сильное чувство вибрации”.