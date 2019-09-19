Стала известна конструктивная особенность нового флагмана Xiaomi

Известно, что под “жидкостной системой” производители понимают ничто иное как тепловую трубку. Она является ключевой деталью в системе охлаждения устройства. Также, в систему входят порядка шести слоев графита и один слой медной фольги, которая обладает высокой теплопроводностью. Такая конструкция позволит уменьшить нагревание процессора на 10,2 °C. Площадь системы, получившая название VC liquid cooling, составила 1127 квадратных мм. Про новый вибромотор на данный момент известно лишь, что он позволяет обеспечивать “более сильное чувство вибрации”.
Новый флагман Xiaomi должны показать уже 24 сентября. Xiaomi Mi 9 Pro 5G является первым смартфоном компании с технологией тройной быстрой зарядки.