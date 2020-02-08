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Стала известна официальная дата анонса флагманского Xiaomi Mi 10
Одновременно с которым, вероятно, покажут еще одно устройство
Ранее в сети ходило много слухов о дате анонсе грядущего флагмана Mi 10 китайского гиганта Xiaomi. Так, многие полагали, что презентация смартфона состоится 10 февраля, поскольку именно в этом году компания отмечает свое 10- летие, что было бы весьма символично. И вот сейчас стала известна официальная дата презентации Mi 10.
Так, представители компании официально объявили о том, что представят свой новый флагман 13 февраля. Подтвердилась также информация о том, что состоится это в рамках онлайн-конференции. Что касается мировой премьеры новинки, то она пройдет 23 февраля, накануне Mobile World Congress 2020.
Однако, судя по официальному постеру, смартфон является не единственным устройством, которое компания презентует 13 февраля. Так, одновременно с Xiaomi Mi 10 могут показать и флагманский планшет.
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