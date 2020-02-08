Стала известна официальная дата анонса флагманского Xiaomi Mi 10

Ранее в сети ходило много слухов о дате анонсе грядущего флагмана Mi 10 китайского гиганта Xiaomi. Так, многие полагали, что презентация смартфона состоится 10 февраля, поскольку именно в этом году компания отмечает свое 10- летие, что было бы весьма символично. И вот сейчас стала известна официальная дата презентации Mi 10.