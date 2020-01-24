Стала известна официальная дата анонса недорогого флагмана Xiaomi Pocophone X2

Если верить последним утечкам, то Poco X2 по итогу окажется переименованной версией сверхпопулярного Redmi K30 в версии с поддержкой 4G. Устройство, напомним, было анонсировано в Китае еще в конце 2019 года, а его отличительной особенностью стала двойная фронтальная камера, расположенная в аккуратном вырезе в дисплее. Что же касательно железа Poco X2, то смартфон построен на базе процессора Snapdragon 730G, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной. Работать устройство будет на Android 10, с установленной поверх оболочкой MIUI 11.