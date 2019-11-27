Стала известна официальная дата анонса Pocophone F2 и Xiaomi Mi Mix 4

При этом что самое интересное, тот же постер намекает нам на то, как будет выглядеть фронтальная камера каждого из устройств. Так, если надпись Redmi имеет фиолетовый оттенок, то двойная фронтальная камера также имеет подобный цвет — учитывая тот факт, что компания уже официально подтвердила наличие подобной формы передней камеры, данную взаимосвязь на постере трудно отрицать. Аналогично с желтым цветом — им выделено слово Poco и выезжающая из корпуса фронтальная камера, что говорит о том, что именно такое исполнение намечается в продолжении столь любимого народом устройства. Ну и красный цвет был отдан надписи Mix и фронтальной камере посреди передней панели. Но учитывая, что линейка Mi Mix всегда была самой безрамочной среди всех устройств Xiaomi, можно смело предположить, что в Mi Mix 4 фронтальная камера будет спрятана непосредственно под дисплеем.