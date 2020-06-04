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Стала известна предварительная дата поставок недорогого iPhone SE 2020
Смартфон должны представить 15 апреля
На просторах интернет-магазина JD.com появилась официальная страница грядущего смартфона от Apple. Благодаря чему, к слову, и стала известна предварительная дата поставок недорогого iPhone SE 2020.
Так, согласно данным, опубликованным в JD.com, поставки нового смартфона должны начаться с первого по 10 мая. Это, к слову, подтверждает утечки о том, что официальная презентация iPhone SE 2020 состоится уже 15 апреля.
Напомним, что внешний вид недорогого iPhone будет идентичен ранее выпущенному iPhone 8. Что касается технических характеристик, предполагается, что смартфон будет работать на базе Apple A13. Устройство должны представить в нескольких модификациях: на 3 Гб оперативной памяти и на 64/128/25 Гб внутренней. Ожидается, что минимальная стоимость новинки составит 400 долларов.