Стала известна предварительная дата поставок недорогого iPhone SE 2020

Напомним, что внешний вид недорогого iPhone будет идентичен ранее выпущенному iPhone 8. Что касается технических характеристик, предполагается, что смартфон будет работать на базе Apple A13. Устройство должны представить в нескольких модификациях: на 3 Гб оперативной памяти и на 64/128/25 Гб внутренней. Ожидается, что минимальная стоимость новинки составит 400 долларов.